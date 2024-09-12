12/09/2024 17:10

《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布PPI

《經濟通通訊社12日專訊》美國勞工統計局昨日公布的數據顯示，不包括食品和能源成本的核心消費者價格指數(CPI)環比上漲0.3%，高於預期的0.2%，為4個月來最大增幅。數據抑制了市場對聯儲局降息幅度的預期，但大型科技股回勇，仍推動了美股反彈。道指上漲124.75點或0.3%，報40861.71點。標普500上漲58.61點或1.1%，報5554.13點。納指上漲369.65點或2.2%，報17395.53點。港股方面，恒生指數收市報17240，升131點或0.8%，成交917億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:45pm，歐洲央行管理委員會貨幣政策會議舉行，歐洲央行總裁拉加德在會後向記者發表講話。10:15pm，拉加德於歐洲央行播客介紹最新貨幣政策決議。10:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在2024年歐洲金融監管專業智庫(Eurofi)金融論壇發表演講。

數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由4.25%降至3.65%。8:30pm，美國公布8月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.2%收窄至1.7%；連續申請失業救濟金人數料由183.8萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料維持於22.7萬。(wa)