12/09/2024 07:50

《國金頭條》美核心CPI再次加速，但大型科技股仍推動美股反彈

《經濟通通訊社12日專訊》美國勞工統計局周三（11日）公布的數據顯示，不包括食品和能源成本的核心消費者價格指數(CPI)環比上漲0.3%，高於預期的0.2%，為4個月來最大增幅，同比升幅為3.2%。數據抑制了市場對聯儲局降息幅度的預期，但大型科技股回勇，仍推動了美股當天反彈。

道指上漲124.75點，或0.3%，報40861.71點。標普500上漲58.61點，或1.1%，報5554.13點。納指上漲369.65點，或2.2%，報17395.53點。

晶片製造商領漲，英偉達上漲8%。總統候選人辯論後，由於民調顯示賀錦麗佔上鋒，私營監獄運營商GEO Group和CoreCivic下跌，料受益於賀錦麗勝選的太陽能板塊上漲。



*聯儲局難降息50基點*



華爾街分析指，高於預期的核心CPI數據將使鮑威爾9月更難降息50基點。本月對全球經濟走弱的擔憂導致股市動盪，美國總統選舉也加劇了風險，美股本周稍後可能會再次遇挫。

美匯指數續持穩於101.63左右。美國CPI數據公布後，日圓回吐當天大部分漲幅。美元兌日圓下跌0.1%，至142.31，稍早一度下跌1.2%，至140.71日圓，創下12月28日以來的最低水平。

歐元兌美元在美國CPI報告發布後抹去漲幅，基本持平於1.1022。美元兌瑞郎下跌0.5%，報0.8514。金價受壓，現貨金跌0.1%，至每盎司2513.19美元。



*原油創出兩周來最大漲幅*



因為颶風橫掃墨西哥灣的主要產油區，促使交易員回補空頭倉位，原油創出兩周來最大漲幅。紐約期油上漲2.4%，結算價報每桶67.31美元。布蘭特期油上漲2.1%，收於每桶70.61美元。(jf)