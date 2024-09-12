12/09/2024 14:28

【美國大選】特朗普願意在NBC或霍士電視台與賀錦麗再次辯論

《經濟通通訊社12日專訊》美國共和黨總統候選人特朗普表示，他願意在NBC或霍士電視台，與民主黨總統候選人賀錦麗進行第二次直播辯論。

他說：「我願意在NBC，也願意在霍士進行第二次辯論。」但他強調必須先確定是否想再進行辯論。

在當地時間周二（10日）晚上的首場辯論結束後，CNN民調顯示63%美國觀眾認為賀錦麗獲勝。但包括馬斯克在內的特朗普支持者們，指摘ABC News的主持人不公正。

特朗普激辯賀錦麗吸引5770萬美國電視觀眾，超過他6月和拜登對決的5130萬人。特朗普和希拉莉2016年的首場辯論收視率創下了歷史最高紀錄，吸引到8400萬觀眾。(jf)