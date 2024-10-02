12/09/2024 16:30

【國際要聞】秘魯前日裔總統藤森因癌症去世，享年86歲

《經濟通通訊社12日專訊》曾於1990年就任秘魯總統的阿爾韋托．藤森當地時間周三（11日）因病去世，享年86歲。藤森是全球首位出任總統的日裔，他的長女慶子當天在社交平台X發文稱：「經過與癌症的長期鬥爭，父親已去世。」

藤森因任總統期間的人權侵犯罪行被判入獄，去年12月服刑5年後獲釋。藤森在服刑期間因心臟病等多次住院，今年5月發現舌部惡性腫瘤。

藤森1938年出生在秘魯首都利馬，他的父母生於熊本市。藤森畢業於秘魯國立拉莫利納農業大學，曾任該校校長，1990年就任總統。

藤森還擁有日本國籍，2007年作為國民新黨的比例代表候選人參加了日本參院選舉，但未能當選。(jf)