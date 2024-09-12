12/09/2024 15:41

恒生投資管理：南向通下內地投資者持有港澳投資產品大部分為存款

《經濟通通訊社12日專訊》恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，跨境理財通落實3年，為大灣區的個人投資者提供更多樣化的理財產品選擇。數據顯示，跨境理財通2.0實施後，今年3月至7月南下流入本港的資金合計達682億元人民幣，較去年同期增加逾24倍。

她指出，從該行的觀察看到南向通下的內地個人投資者持有的港澳投資產品大部分為存款，她解釋指，由於近年本港相對內地能提供較高利率的存款產品選擇，而南向通客戶普遍對較高利率及風險較低的理財產品較感興趣。市場普遍預期聯儲局會將考慮減息，該行看好南向通下其他投資產品包括投資基金及債券的吸引力將會增加。

她表示，有消息傳出即將增加首批多家內地券商納入跨境理財通，此舉有助進一步加強理財通滲透闊度，特別是南向通方面，習慣透過券商投資的大灣區居民亦可方便地涉獵跨境理財通產品，有利於進一步推動大灣區金融市場互聯互通。

她指出，從環球市場資金流來看，該行留意到資金持續流入債券市場，反映投資者積極尋求孳息率能見度高及波幅較低的投資產品。事實上，環顧2024年1至8月的市場資金流向，市場對固定收益的產品興趣持續，年初至今流入債券市場的資金約4245億美元，已較去年全年多1.5倍。(bn)

