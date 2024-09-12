12/09/2024 17:04

恒生投資管理料美國今年很大機會減息2至3次，港股缺強勁催化劑

《經濟通通訊社12日專訊》恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，隨著美國經濟穩步放緩、通脹逐漸回落，聯儲局主席鮑威爾明確表示政策調整的時機已到。有別過往聯儲局因金融或經濟危機而必須進行大幅減息，這次調整貨幣政策的原因是息口處於高水平，同時美國經濟特別是就業市場開始有疲弱跡象，支持邁向貨幣政策正常化，相信聯儲局很大機會在今年減息2至3次，每次減息幅度為25個基點，為不同金融資產的表現提供有利的宏觀政策環境。



*對AI和科技股前景保持審慎樂觀*



在股票方面，他指出，美國即將進入減息周期，融資成本降低，有利於各個行業的企業有效地部署投資，提高盈利能力。該行留意到標普500指數中科技七雄以外成分股的盈利增速逐步改善，令美股不再過度依賴科技七雄，有助於推動股市持續表現。總體而言，該行對AI和科技股的前景保持審慎樂觀，但會密切關注潛在風險和挑戰，同時期待其他行業為股市表現帶來正面動力。



*投資者可留意美國國債及相關ETF*



他提及，若要構建一個風險分散的投資組合，僅配置股票其實不足夠，投資者還應考慮債券。減息無疑有利債券表現，而投資者可留意美國國債及其相關ETF。美國國債風險較低，適合大多數投資者。至於企業債方面，由於信用利差於早前已大幅收窄至近年低位，同時經濟放緩可能使部份企業的財務及盈利出現下滑，屆時企業債的信用利差會擴闊，所以現時美國國債較企業債有較佳的經風險調整後回報。



*港股暫時缺乏強勁催化劑*



他指出，參考過往數據，留意到當恒指股息率跌至約4.5%水平，恒指大多時會產生反彈，而現時恒指股息率水平亦接近4.5%，但暫時缺乏強勁的催化劑，除非相關政治風險減低或內地出台令人驚喜的政策來加大政策支持力度，對港股會採取較取較保守的策略，會配置更多在具防守性的股票上，亦認為現時港股估值便宜，長遠會較為看好科技等板塊。(bn)