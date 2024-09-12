12/09/2024 19:43

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社12日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布進出口物價等數據，料為周五（13日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟經濟與金融事務部長非正式會議舉行。美國總統拜登在白宮接待英國首相斯塔默。歐洲央行總裁拉加德出席歐元集團會議和新聞發布會。周五本港時間3:30pm，歐元區財長會議討論宏觀經濟發展、七國集團在使用被凍結俄羅斯資產方面的進展。晚上8:00pm，歐盟財長和央行總裁討論「綠色轉型的可持續融資」。



*日本公布產能利用率及工業生產*



數據方面，周五（13日）12:30pm（本港時間．下同），日本公布7月產能利用率；7月工業生產。5:00pm，歐元區公布7月工業生產，年率跌幅料由3.9%收窄至2.4%，經季節調整月率跌幅料由0.1%擴大至0.5%。8:30pm，美國公布8月出口物價，月率料由0.7%逆轉至下滑0.2%；8月進口物價月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由1.6%收窄至0.9%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由67.9升至68.4。

在本港，明日公布業績的公司有:豐盛生活服務(00331)等。(wa)