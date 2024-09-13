12/09/2024 15:15

滙豐私銀料美國經濟軟著陸，今年3次減息均減25點子

《經濟通通訊社12日專訊》滙豐環球私人銀行發表2024年第四季投資展望，預期美國經濟將軟著陸，認為市場過度反映對美國經濟衰退風險的憂慮。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預料，美國經濟沒有即時衰退風險。受惠成本壓力減退、融資成本下降，許多企業盈利持續穩健增長，為市場帶來大量投資機會。

她預計，聯儲局將於今年9月、11月和12月進行3次減息，每次下調25基點，並在2025年再減息3次，每次25基點，央行減息將對債券、股票和資產估值有積極影響。該行繼續零配置現金，並積極進行多元化投資。

范卓雲亦指出，第四季環球市場波動可能上升，專注投資優質股票和高評級企業債券，並偏高配置對沖基金和策略性配置私募市場投資。



*日圓沒有大幅升值空間，續看好科技股*



債券及外匯方面，范卓雲稱，由於孳息率水平和信用利差吸引，維持偏高配置全球投資級企業債券和高質量的新興市場和亞洲主要貨幣債券。隨著聯儲局啟動減息周期，美元與其他主要貨幣的息差將會收窄，該行上月對美元轉持中性觀點。亞洲匯市方面，預期日本央行今年內不會再加息，日圓從現水平沒有大幅升值的空間，預測日圓兌美元匯率在今年底將穩定於142水平。

范卓雲建議，聚焦盈利具韌性，增長前景穩定足以支持其估值上升的企業。在發達市場，對美國、英國和日本股票持偏高比重配置，繼續看好科技股，並擴大對科技板塊內和其他板塊的配置，包括對醫療保健、工業和金融股持偏高配置。



*中港股市看法中立*



滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華則指出，對中國內地和香港股市的配置保持中立和選擇性，偏好具抗逆力的行業龍頭和派發高股息的優質國企股。在香港股市方面，我們看好估值吸引的保險、電信和公用事業股，因為這些股票具有增長韌性，並且可以受惠聯儲局減息。

何偉華亦稱，青睞日本、南韓和中國的企業治理改革贏家，專注具有高潛力的優質公司，通過增加股息和股份回購來提高股東回報；偏好台灣、日本和南韓的半導體和高端製造業龍頭，以及在東盟地區，新加坡、馬來西亞和越南在電子產業中的領導地位也在不斷加強；青睞受惠跨國和亞洲企業的「中國+1」策略下供應鏈重組的印度和東盟企業。(rh)