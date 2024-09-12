12/09/2024 18:27

中銀香港:推出全新版本iGTB MOBILE企業移動銀行

《經濟通通訊社12日專訊》中銀香港(02388)公布，推出全新版本iGTB MOBILE企業移動銀行，優化七大功能並配以全新操作界面，滿足中小企客戶流動理財的需要，持續推動中小企數碼轉型。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒表示，該行積極提供多元化的數碼產品和服務，協助中小企客戶實踐數碼營商。今年首七個月，使用該行iGTB MOBILE的商業理財企業客戶數目較去年同期增長53%，整體iGTB MOBILE的交易筆數按年上升44%，可見企業客戶亦加快數碼轉型的步伐。中銀香港將繼續因應客戶的營運及業務發展需求，提供合適的方案及服務，助力中小企的高質量發展。(bn)