12/09/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.79857 -13.417 一周 3.28571 -23.524 兩周 3.43381 -19.988 一個月 3.81423 -7.22 兩個月 4.02821 -4.34 三個月 4.08315 -2.893 六個月 4.1 -4.287 一年 4.11643 -2.875

《經濟通通訊社12日專訊》美國聯儲局減息0.25厘預測升溫，港元拆息今日全線下跌，其中，隔夜息跌13基點報2.79857厘，續創逾四個半月新低，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今報3.81423厘，為去年9月4日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至4.08315厘。是2023年5月8日後最低。六個月及一年期分別降至4.1厘及2.857厘。*聯儲局減息半厘揣測降溫*港元匯價今早最低見7.8004兌1美元，為8月30日後最弱，最新報7.7986，與前收市價相若。美國公布的8月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，符合預期，核心CPI按月漲0.3%，較前一月微升。分析指，數據令聯儲局減息0.5厘的揣測降溫，利好美匯。利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局9月減息0.25厘的可能性升至87%，數據公布前為71%；減息0.25厘可能性是13%。(cl)資料來源：香港銀行公會