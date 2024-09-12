12/09/2024 11:28
《港元利率》拆息全線跌一個月期見一年低，港匯近兩周最弱
《經濟通通訊社12日專訊》美國聯儲局減息0.25厘預測升溫，港元拆息今日全線下跌，其中，隔夜息跌13基點報2.79857厘，續創逾四個半月新低，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今報3.81423厘，為去年9月4日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至4.08315厘。是2023年5月8日後最低。六個月及一年期分別降至4.1厘及2.857厘。
*聯儲局減息半厘揣測降溫*
港元匯價今早最低見7.8004兌1美元，為8月30日後最弱，最新報7.7986，與前收市價相若。
美國公布的8月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，符合預期，核心CPI按月漲0.3%，較前一月微升。分析指，數據令聯儲局減息0.5厘的揣測降溫，利好美匯。利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局9月減息0.25厘的可能性升至87%，數據公布前為71%；減息0.25厘可能性是13%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至4.08315厘。是2023年5月8日後最低。六個月及一年期分別降至4.1厘及2.857厘。
*聯儲局減息半厘揣測降溫*
港元匯價今早最低見7.8004兌1美元，為8月30日後最弱，最新報7.7986，與前收市價相若。
美國公布的8月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，符合預期，核心CPI按月漲0.3%，較前一月微升。分析指，數據令聯儲局減息0.5厘的揣測降溫，利好美匯。利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局9月減息0.25厘的可能性升至87%，數據公布前為71%；減息0.25厘可能性是13%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.79857
|-13.417
|一周
|3.28571
|-23.524
|兩周
|3.43381
|-19.988
|一個月
|3.81423
|-7.22
|兩個月
|4.02821
|-4.34
|三個月
|4.08315
|-2.893
|六個月
|4.1
|-4.287
|一年
|4.11643
|-2.875
資料來源：香港銀行公會