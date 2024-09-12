12/09/2024 10:46

《基金觀點》巴克萊：美元短期或進一步下行，惟料跌幅有限

《環富通基金頻道12日專訊》巴克萊研究團隊發表了關於外匯及新興市場宏觀策略的季度報告，指已調整觀點，認為短期內美元可能進一步下行，但預計跌幅有限，並可能在12個月後逆轉回升。



*減息前美元不會再大幅波動，不必因經濟衰退拋售美元*



美元通常在聯儲局減息周期前會走弱。按照歷史標準，本周期的波動已相當顯著。根據以往經驗，市場在聯儲局經濟軟著陸期間，往往會高估減息幅度，類似於保險費用。目前仍處於美元可能繼續下行的階段，但大規模的波動可能已經過去。

研究結果顯示，拉美、中東歐、中東、非洲地區，以及G10國家的周期性貨幣可能持續走弱，但整體而言，低收益貨幣兌美元將保持相對穩定。而與過往經濟衰退風險上升的時期相比，當前的波動率溢價相對較低。



*聯儲局對新興市場政策影響下降，中國信貸疲弱影響全球*



與新興市場貨幣相反，新興市場國家的固定收益資產將進一步受惠。預計新興市場的終端利率將保持中性或更高。此前，美國中性利率維持「更高更久」的壓力正在逆轉，令新興市場央行獲得更多紓緩市場反應的空間。然而，預計新興市場貨幣將因利差交易縮減而承壓。

中國進口疲軟、出口價格和商品價格通道下降，將對全球產生重大影響。美元將因此受惠，而商品貨幣將面臨不同程度的壓力，人民幣則面臨結構負面趨勢。(wa)