12/09/2024 08:31

【大國博弈】商務部：加拿大跟隨別國對華打壓是危險和不負責任

《經濟通通訊社12日專訊》加拿大財政部周二(10日)宣布，擬對從中國進口的電池及相關部件、半導體、太陽能產品和關鍵礦產加徵附加稅，並啟動為期30天的公眾諮詢。

中國商務部新聞發言人回應稱，加方在出台對華電動車等限制措施僅半個月後，再次罔顧事實，跟隨個別國家，威脅對華採取單邊打壓措施，嚴重阻礙中加兩國企業開展正常經貿合作，嚴重衝擊中加經貿關係，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，衝擊全球產業鏈和供應鏈穩定。加方此舉是危險和不負責任。中方堅決反對。

中方敦促加方尊重事實，遵守世貿組織規則，不要一錯再錯。中方將密切關注加方後續動向，並採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。(ry)