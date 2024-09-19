12/09/2024 08:50

【大國博弈】美國據報施壓南韓收緊對中國晶片出口管制

《經濟通通訊社12日專訊》據韓媒報道，美國正加緊向南韓施壓，收緊對中國晶片出口管制，敦促其只向盟國提供高頻寬記憶體(HBM)等先進晶片。

美國商務部副部長埃斯特韋斯(Alan Estevez)周二(10日)呼籲，南韓兩大HBM晶片龍頭三星、SK海力士的產能保留給國內和盟友，而非中國等對手。他強調欣賞南韓一直與美國合作，警告人工智能可用於軍事，敦促阻止中國獲取先進晶片訓練AI模型。

南韓貿易部長鄭仁教回應，將與美國討論相關事宜，強調出口管制對企業、經濟影響很大。有研究員稱，「與日本和荷蘭不同，南韓無法100%與美國出口管制措施保持一致，因為南韓高度依賴對華出口」。

不過報道引述業內人士認為，三星和SK海力士直接出口到中國的晶片數量很小，實際影響不大。惟《路透》又引述消息，今年上半年三星HBM晶片銷售中有30%都是銷往中國。

至於中方曾多次就美國對華出口管制表明立場，堅決反對美方脅迫他國圍堵中國。(ry)