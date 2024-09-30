12/09/2024 11:16

【提振內房】海南白沙縣：專科以上學生憑學生證可買1套商品住房

《經濟通通訊社12日專訊》海南省白沙黎族自治縣住房和城鄉建設局昨日發布《關於進一步優化調整白沙縣房地產調控政策的通知》。

其中提到，鼓勵高校學生扎根海南。在海南省專科及以上高校就讀的學生憑所在學校的集體戶口或學生證，可在白沙縣購買1套商品住房。

允許因到省外高校讀書學習、工作落戶在外省的原海南戶籍人員在白沙縣可購買1套商品住房。

非海南省戶籍人員，在白沙縣重點企、事業單位就職，聘期在1年以上，其家庭成員在海南省無住房或僅有一套住房的，本人可在白沙縣購買一套商品住房。

資料顯示，白沙縣是海南省下轄的自治縣，位於海南島中部偏西，2023年全縣地區生產總值68.61億元。(jq)