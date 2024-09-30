12/09/2024 15:23

【提振內房】全國首例，梅州住房公積金定期存款實行等額債券質押

《經濟通通訊社12日專訊》據梅州市住房公積金管理中心消息，該中心在全國住房公積金行業中首個實行定期存款等額債券質押機制。

由於梅州住房公積金10家合作銀行的性質不一、資質不一，為確保住房公積金大額資金存放安全、有效增值，切實保障繳存職工合法權益，在定期資金競爭性存放管理辦法中明確，參與定期資金存放的競標銀行須提供1：1等額合格債券作質押擔保，並由財政部唯一授權的全國國債托管系統中央國債登記結算有限責任公司進行抵押登記。

據中債登公司反饋，該質押機制在全國住房公積金行業中屬首例。

截至8月底，梅州市住房公積金資金定期存放資格中標銀行，已在中債登公司綜合業務平台登記質押債券48筆、32.2億元。(jq)