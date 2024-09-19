12/09/2024 15:30

【大國博弈】上海美國商會：美企對在華業務樂觀佔比跌至歷史新低

《經濟通通訊社12日專訊》上海美國商會(AmCham Shanghai)今日發表《2024年中國商業報告》指出，中美地緣政治不確定性、中國經濟增長放緩，在華美國企業對中國的前景感到悲觀，僅47%受訪者對未來五年在華業務持樂觀態度，按年下跌5個百分點。另外，僅66%美企去年獲得盈利，兩項數據均為1999年報告開始發表以來最低。

報告訪問了306間在華美企，66%受訪者表示在2023年有盈利，17%公司有虧損，報告指盈利企業的比例創歷史新低，虧損企業比例則與2022年相若。

上海美國商會主席安高博(Allan Gabor)表示，盈利能力下降由多種因素共同造成，並影響到企業在華的投資和運營計劃，因素包括國內需求及通縮，以及對地緣政治的看法和擔憂。有66%受訪者認為，中美雙邊關係是他們面臨的最大挑戰，70%受訪者認為這是中國經濟增長面臨的最大挑戰。

略偏正面的是，認為中國監管環境透明的企業比例升至35%，但認為中國監管環境偏袒本土企業的公司比例升至60%。

報告指出，去年25%商會會員削減在華投資，是有紀錄以來最高，今年預計回落至20%。企業減少投資的主要原因是中國經濟增長放緩，40%會員公司將已計劃的投資轉到其他巿場，包括東南亞和印度等地。(ct)