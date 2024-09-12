12/09/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶114點子，報7.1245

《經濟通通訊社12日專訊》上日美國公布的通脹數據略高於市場預期，美元指數和美債收益率均獲得提振並小幅回升，人民幣中間價略承壓回落。人民幣兌一美元中間價今報7.1214，較上個交易日跌32點子，四連跌，續創8月29日以來兩周新低，上個交易日報7.1182。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開114點子，報7.1245，上個交易日即期匯率收盤報7.1131。

隔夜美國公布的8月消費者物價指數(CPI)環比上漲0.2%，與7月漲幅持平，但剔除波動較大的食品和能源部分後的8月CPI環比上漲0.3%，高於7月的0.2%，數據打擊了美聯儲下周大幅降息的預期。

據FED WATCH TOOL，利率期貨市場認為美聯儲在9月17-18日的會議上降息50個基點的可能性僅為13%，低於周二晚些時候的約33%。但市場仍認為今年將累計降息超過100個基點，這意味著市場仍預計11月或12月會議上將會降息50個基點。(sl)

