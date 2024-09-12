12/09/2024 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌105點報7.1236，刷逾兩周新低

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1236，較上個交易日4時30分收盤價跌105點子，創8月28日以來逾兩周新低，全日在7.1175至7.1249之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升10點子，報7.1295。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1214，較上個交易日跌32點子，四連跌，續創8月29日以來兩周新低，上個交易日報7.1182。

交易員稱，隔夜美國公布的通脹數據略好於預期，美指和美債收益率小升，人民幣小幅承壓。不過他們也表示，隨著美國通脹數據落地，市場波動率小幅回落，由於美聯儲即將進入寬鬆周期，美元反彈空間料受限。

馬來亞銀行最新觀點認為，美國通脹數據環比略高，有助於緩和市場對更大幅度降息的預期，並可能緩解對美國經濟衰退甚至硬著陸的擔憂。(sl)