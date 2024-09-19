12/09/2024 09:40

【大國博弈】美國查封逾350網站，涉銷售來自中國槍支改裝部件

《經濟通通訊社12日專訊》據《路透》報道，美國當局查封了350多個網站，它們銷售來自中國的槍支消音器和零部件，用於將半自動手槍改裝成全自動機槍。

波士頓聯邦檢察官周三表示，他們自2023年8月起對非法銷售和進口機槍改裝裝置的網站、企業和人員進行調查。執法部門從這些網站購買與槍支有關的物品，結果從中國運來了一些謊報為「項鏈」或「玩具」等的物品的包裹，實際上包裹裏面裝的是被稱為「開關」(switches)的機槍改裝裝置和消音器。根據聯邦國家槍支法，這些裝置禁止進口。

當局並在法庭文件中指出，這些網站銷售許多假冒商品，包括仿冒奧地利槍支製造商Glock的商標。

麻薩諸塞州代理聯邦檢察官Joshua Levy在一份聲明中指出，查封該批網站是「阻斷威脅公共安全的危險違禁品流通的關鍵步驟」。

此外，負責美國郵政檢查局波士頓分部的檢查員Ketty Larco-Ward稱，除了查封355個網站外，這次調查還繳獲了700多件機槍改裝裝置、87個非法消音器、59支手槍和46支長槍。她表示，非法製造機關槍的現成設備大量擴散，成為當地社區的一場瘟疫。(sl)

