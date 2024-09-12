12/09/2024 16:56

《行業數據》去哪兒：國慶出境遊新增目的地逾一半為非洲國家

《經濟通通訊社12日專訊》去哪兒平台大數據顯示，截至9月12日，今年國慶黃金周國際機票預訂量較去年同期翻番，預訂遍布144個國家的1597個城市，新增目的地國家一半以上都是非洲國家，包括亞美尼亞、贊比亞、巴布亞新幾內亞、北馬其頓、幾內亞、岡比亞、利比亞、貝寧、科特迪瓦、多米尼克、加蓬等20個國家。

數據又顯示，出境遊機票訂單量最高的10個城市分別為：香港、曼谷、吉隆坡、首爾、大阪、東京、新加坡、峇里島、布吉、澳門。顯示國慶期間，港澳依舊具有吸引力。此外，數據顯示，出境遊旅客中，常住地在三線及以下城市居民訂單量同比去年增長2.5倍，佔比達到近兩成。

數據還顯示，隨著國際機酒旅全鏈條供應恢復和增加，國慶出境遊機票、酒店平均支付價格分別降低15%、9%。雖然市場延續今年以來量漲價跌的主基調，但量漲大於價跌，國慶黃金周整體出境遊市場營收預計將大幅超越去年。(sl)