12/09/2024 10:15

【外圍經濟】英偉達CEO黃仁勳：晶片供不應求令客戶關係緊張

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳表示，熱門晶片產品供不應求，令一些客戶感到惱火，雙方關係陷入緊張。

他在美國三藩市舉行的高盛技術會議上表示，晶片產品很受歡迎，每個人都希望自己可以第一批拿到，大家都想訂最多，客戶比較激動，英偉達已在盡力做到最好。

黃仁勳表示，客戶對最新一代Blackwell晶片的需求強勁。英偉達已硬件的實體生產外包，供應商正在努力趕進度。

此外，黃仁勳稱，英偉達嚴重依賴台積電來生產最重要晶片，因為從很多方面看，台積電是領域裏最好的企業。由於英偉達的大部分技術都是自己開發，如果有必要，英偉達可以將訂單轉移給其他供應商。不過，這樣的調整可能會導致晶片質素下降。(rc)