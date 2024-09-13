13/09/2024 16:54

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社13日專訊》美國8月生產者價格(PPI)升幅略微加快，但無阻市場對聯儲局即將於下周降息的預期，美股昨日（12日）延續漲勢。道指上漲235.06點或0.6%，報41096.77點。標普500上漲41.63點或0.8%，報5595.76點。納指上漲174.15點或1%，報17569.68點。港股方面，恆生指數收市報17369，升128點或0.7%，成交889億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐盟財長和央行總裁討論「綠色轉型的可持續融資」。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月工業生產，年率跌幅料由3.9%收窄至2.3%，經季節調整月率跌幅料由0.1%擴大至0.3%。今晚8:30pm，美國公布8月出口物價，月率料由0.7%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料維持於1.4%；8月進口物價月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由1.6%收窄至0.9%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由67.9升至68.5。

在美國，今晚公布業績的公司有:獵豹移動(CMCM)等。(wa)