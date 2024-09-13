13/09/2024 07:50

《國金頭條》PPI數據略為加速，未改變降息預期，美股延續漲勢

《經濟通通訊社13日專訊》美國8月生產者價格(PPI)升幅略微加快，但無阻市場對聯儲局即將於下周降息的預期，美國周四（12日）延續漲勢，英偉達領漲晶片股，連續第四個交易日上漲。

道指上漲235.06點，或0.6%，報41096.77點。標普500上漲41.63點，或0.8%，報5595.76點。納指上漲174.15點，或1%，報17569.68點。英偉達漲1.92%，至每股119.14美元。



*歐洲央行今年第二次降息*



華爾街分析指，投資者焦點轉向聯儲局下周，以及未來幾個月的降息幅度，且下周降息50基點的可能性略有上升。此前《華爾街日報》報道，聯儲局決策者正在考慮降息25基點，還是50基點。

美匯指數下跌0.41%，至101.36。歐元在歐洲央行(ECB)如期降息25個基點後，擴大漲勢。歐元兌美元漲0.4%，至1.1062的盤中高點。美元兌日圓扭轉漲幅，下跌0.2%至142.13。



*金價再創歷史新高*



金價再創歷史新高，現貨金漲1.7%，至每盎司2554.05美元。紐約期金漲1.5%，至2580.6美元。原油連續第二天上漲，紐約期油上漲2.5%，結算價報每桶68.97美元。布蘭特期油結算價上漲1.9%，報每桶71.97美元。(jf)