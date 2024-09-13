13/09/2024 17:09

工銀亞洲成功發行首筆30億元人民幣熊貓債

《經濟通通訊社13日專訊》中國工商銀行(亞洲)公布，於本周二(10日)在中國境內銀行間債券市場成功發行首筆人民幣金融債券（熊貓債），發行金額達30億元人民幣，債券年期為3年，票面利率2.05%，發行主體及債項評級均為境內最高級別「AAA」。募集資金將依據適用法律和監管機構的批准，用於本地及中國內地的業務營運。

本次債券為中國工商銀行(亞洲)首次於中國境內銀行間債券市場發行的債券，受到市場熱烈歡迎及投資者踴躍支持，近30家來自內地、香港、新加坡等地的投資機構參與認購，投資者結構多元，類型涵蓋國有大行、政策性銀行、股份制銀行、城農商行、外資銀行、基金公司、證券公司、資管公司等，全場認購倍數達2.3倍，最終近20家機構中標，發行利率創可比熊貓債最低水平。

中國工商銀行(亞洲)副行政總裁兼替任行政總裁徐磊表示，該行成功發行首筆熊貓債並獲得正面反應，充分體現了境內外市場投資者的高度信心及認可。該行積極利用境內資本市場的優勢，募集中長期穩定資金，優化人民幣負債來源、改善負債結構，並提升人民幣流動性管理水平，大幅提高人民幣負債質量。未來將持續妥善進行人民負債管理，增加人民幣資金儲備，以滿足各類業務的人民幣資金需求，並發揮作為香港離岸人民幣市場一級流動性提供行的重要角色，助力促進人民幣國際化進程。

本筆債券由中國工商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，中信建投證券、銀河證券、中國農業銀行、中國進出口銀行、中國銀行、匯豐銀行、德意志銀行、三井住友銀行及中國建設銀行為聯席主承銷商，浙商銀行、星展銀行、富邦華一銀行及興業銀行為承銷團成員，本次債券由中央國債登記結算有限責任公司託管。(bi)