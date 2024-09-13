13/09/2024 19:27

《再戰明天》歐元區公布貿易收支，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社13日專訊》歐元區公布貿易收支，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為下周一（16日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，德國公布零售銷售*



下周一中國、日本及南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯參加El Economista雜誌組織的第七屆銀行論壇活動並發表講話。本港時間下周一晚8:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩在歐洲投資銀行首席經濟學家會議上發表講話；同一時間，德國經濟部長哈貝克參加地區轉型會議。

數據方面，周六（14日）10:00am（本港時間．下同），中國公布8月工業生產，年率升幅料由5.1%收窄至4.7%，年初至今年率升幅料由5.9%收窄至5.8%；8月零售銷售年率升幅料由2.7%收窄至2.5%，年初至今年率升幅料由3.5%收窄至3.4%；8月失業率料維持於5.2%。下周一（16日）德國公布5月零售銷售，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%。5:00pm，歐元區公布7月貿易收支。8:30pm，美國公布9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負4.7收窄至負4。

在本港，下周一公布業績的公司有:布萊克萬礦業(00159)、國際娛樂(01009)、新明中國(02699)等。

下周五（20日）公布業績的公司有:太平地氈(00146)、壇金礦業(00621)、怡俊集團控股(02442)等。

另外，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)下周二(17日)開始為期兩天的利率會議。英倫銀行下周四(19日)宣布利率決議並公布會議記錄。日本央行下周四起一連兩日召開貨幣政策會議。(wa)