13/09/2024 11:23
《港元利率》拆息連續兩日全線走低，隔夜息見逾一年新低
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息連續兩日全線走軟，其中，隔夜息跌近15基點報2.6531厘，為去年8月31日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報3.72310厘，為去年9月4日以來最低。
兩個月拆息跌穿4厘，反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.01042厘。是2023年5月4日後最低。六個月及一年期分別降至4.05548厘及4.07649厘。
港元匯價今早最低見7.8038兌1美元，為8月28日後最弱，最新報7.7987，較前收市價升0.06%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
兩個月拆息跌穿4厘，反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.01042厘。是2023年5月4日後最低。六個月及一年期分別降至4.05548厘及4.07649厘。
港元匯價今早最低見7.8038兌1美元，為8月28日後最弱，最新報7.7987，較前收市價升0.06%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.6531
|-14.547
|一周
|2.98726
|-29.845
|兩周
|3.28976
|-14.405
|一個月
|3.7231
|-9.113
|兩個月
|3.95423
|-7.398
|三個月
|4.01042
|-7.273
|六個月
|4.05548
|-4.452
|一年
|4.07649
|-3.994
資料來源：香港銀行公會