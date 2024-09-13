13/09/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.6531 -14.547 一周 2.98726 -29.845 兩周 3.28976 -14.405 一個月 3.7231 -9.113 兩個月 3.95423 -7.398 三個月 4.01042 -7.273 六個月 4.05548 -4.452 一年 4.07649 -3.994

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息連續兩日全線走軟，其中，隔夜息跌近15基點報2.6531厘，為去年8月31日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報3.72310厘，為去年9月4日以來最低。兩個月拆息跌穿4厘，反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.01042厘。是2023年5月4日後最低。六個月及一年期分別降至4.05548厘及4.07649厘。港元匯價今早最低見7.8038兌1美元，為8月28日後最弱，最新報7.7987，較前收市價升0.06%。(cl)資料來源：香港銀行公會