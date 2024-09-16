16/09/2024 09:30

【議息前瞻】美減息在即，港P息料年底始跟減

美國聯儲局本周勢啟動減息，其減息步伐備受關注，香港銀行的港元最優惠利率(P)走向亦與美息口息息相關。

綜合本港銀行界人士認為，儲局本周會減息0.25厘，今年全年減息2至3次，港銀P息料要等到下季甚至明年首季才下調。



*儲局累計加息5.25厘，港僅0.875厘*



聯儲局在2022年3月展開加息周期，至去年7月共加5.25厘，隨後維持利率至今逾一年。香港銀行則於2022年9月才開始加P，至去年7月僅加息0.875厘。香港市場上主要有兩個常用的最優惠利率水平，分為「細P」、「大P」，現時分別為5.875厘、6.125厘，至於實際新造按息目前為4.125厘。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，美國就業市場雖轉弱，但未至於要用半厘的步伐開啟減息周期，儲局官員在靜默期前的言論亦沒有減半厘的想法，故料儲局本周議息後減0.25厘，年底再減0.25厘。她相信，當美國在年底第二次減息，香港銀行屆時會開啟減P周期，料減幅0.125厘；然而若美國在年內餘下時間就業市場惡化，令儲局在餘下每次的議息會議都決定減息，年內P息下調空間或更多。



*P每次或減0.125厘，料低見5厘*



東亞銀行(00023)首席經濟師蔡永雄認為，儲局在年內餘下3次會議都會減息0.25厘，港銀最快會在11月儲局減息後將P下調0.125厘，亦有機會在12月才啟動減P，視乎當時的港元資金需求、銀行自身業務策略等。他表示，港銀一旦啟動減P，料之後每次美國減息，港銀都會減P至少0.125厘，料明年內「細P」回到2022年加息周期前的5厘水平。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於目前往來及儲蓄存款佔銀行總存款的比率（CASA比率）對香港大型銀行盈利的影響較以前大，相比以往大行或在港元拆息降至2厘多才啟動減P，今次可能拆息降至3厘附近便減P。《香港經濟日報》