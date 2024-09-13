13/09/2024 11:00

《經濟時評》安本：對美通脹關注正消退，更擔憂經濟迅速失去動力

《環富通基金頻道13日專訊》安本副首席經濟師James Cann指，美國8月通脹數據略高於預期，核心指標按月強勁上升0.3%，為3月以來最大升幅。住房方面的升幅令人驚訝，不同的租金指標繼續顯示出相當高的熱度。儘管其他服務通脹也相當堅挺，但核心商品價格持續下跌，為經濟提供了通脹降溫的推動力。



*若見更多令人擔憂數據，減息50基點門檻並不特別高*



雖然美國聯儲局希望見到更加溫和的通脹數據，但市場已經感受到，對通脹的關注正開始消退。事實上，隨著今年夏季私人就業增長放緩至10年來的最低點，失業率也呈上升趨勢，更深層的擔憂可能是經濟正在迅速失去動力，從而重新引發經濟衰退的風險。事實上，美聯儲局似乎將在今年餘下的每次會議上都會減息25個基點，若果看到更多令人擔憂的增長數據，作出減息50個基點的門檻也並不是特別高。(wa)