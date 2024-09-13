13/09/2024 09:24

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1030 -184.00 1歐元/人民幣 7.8680 +280.00 100日圓/人民幣 5.0160 +230.00 1港元/人民幣 0.9107 -26.30 1英鎊/人民幣 9.3262 +416.00 1澳元/人民幣 4.7757 +198.00 1紐元/人民幣 4.3933 +238.00 1新加坡/人民幣 5.4594 +4.00 1瑞郎/人民幣 8.3550 +49.00 1加元/人民幣 5.2315 -142.00 1人民幣/林吉特 0.6097 +14.30 1人民幣/俄羅斯盧布 12.5467 -3147.00 1人民幣/南非蘭特 2.5015 -128.00 1人民幣/韓元 188.0200 -14.00

《經濟通通訊社13日專訊》隔夜美國公布的8月份生產者價格增幅略高於預期，但趨勢仍與通脹減弱一致，美債收益率回升；而歐洲央行宣布降息，總裁拉加德打擊了下月再次降息的預期，歐元反彈待定美元回落，人民幣中間價獲得提振而反彈。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1030，較上個交易日升184點子，止四連跌，創9月9日以來近一周新高，上個交易日報7.1214。