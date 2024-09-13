13/09/2024 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升184點子止四連跌，報7.1030
《經濟通通訊社13日專訊》隔夜美國公布的8月份生產者價格增幅略高於預期，但趨勢仍與通脹減弱一致，美債收益率回升；而歐洲央行宣布降息，總裁拉加德打擊了下月再次降息的預期，歐元反彈待定美元回落，人民幣中間價獲得提振而反彈。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1030，較上個交易日升184點子，止四連跌，創9月9日以來近一周新高，上個交易日報7.1214。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1030
|-184.00
|1歐元/人民幣
|7.8680
|+280.00
|100日圓/人民幣
|5.0160
|+230.00
|1港元/人民幣
|0.9107
|-26.30
|1英鎊/人民幣
|9.3262
|+416.00
|1澳元/人民幣
|4.7757
|+198.00
|1紐元/人民幣
|4.3933
|+238.00
|1新加坡/人民幣
|5.4594
|+4.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3550
|+49.00
|1加元/人民幣
|5.2315
|-142.00
|1人民幣/林吉特
|0.6097
|+14.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5467
|-3147.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5015
|-128.00
|1人民幣/韓元
|188.0200
|-14.00