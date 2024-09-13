13/09/2024 09:33

【數據解讀】藍佛安：受經濟、工業價格下降等制約，財收下降

《經濟通通訊社13日專訊》財政部長藍佛安本周二（10日）向全國人大常委會作《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》時表示，今年1-7月全國一般公共預算收入約13.6萬億元（人民幣．下同），同比下降2.6%；扣除去年前五個月中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長1.2%左右。

從財政收入構成看，1-7月全國稅收收入約11.1萬億元，同比下降5.4%；非稅收入則增長12%，規模約2.4萬億元。藍佛安指出，非稅收入中，國有資源資產有償使用收入增長12.4%，主要是地方多渠道盤活資產。

分財政收入級次看，1-7月中央一般公共預算收入5.97萬億元，同比下降6.4%；地方一般公共預算本級收入7.59萬億元，增長0.6%。此外，1-7月地方土地出讓收入約1.78萬億元，同比下降22.3%。

總體來說，藍佛安表示，2024年以來經濟運行總體平穩、穩中有進，為財政收入奠定了基礎，但經濟恢復基礎尚不牢固，工業生產者出廠價格持續下降、去年政策翹尾減收等因素，都對財政收入恢復形成制約。

下一步，財政部將提高財政政策效能，密切跟蹤預算執行和政策落實情況，建立健全推進落實閉環管理機制。圍繞居民消費升級方向，落實和完善提振消費的財稅政策，深入實施推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動。此外，還要集中財力保障重點支出，堅持黨政機關過緊日子不動搖，控一般、保重點。(lc)