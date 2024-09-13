13/09/2024 11:03

【聚焦數據】首8月廣東進出口近6萬億增12.8%，超全國水平

《經濟通通訊社13日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前8個月，廣東外貿進出口5.95萬億元(人民幣．下同)，較去年同期增長12.8%，增速較全國平均水平快6.8個百分點，佔全國比重20.8%。其中，出口3.88萬億元，增長11.3%；進口2.07萬億元，增長15.8%。

單看8月份，廣東進出口7854.3億元，增長6.2%，連續5個月保持正增長。其中，出口5140.1億元，增長3.6%；進口2714.2億元，增長11.5%。

民營企業增長較快，佔比超六成。前8個月，廣東民營企業進出口3.8萬億元，增長19.6%，增速快於廣東整體6.8個百分點，佔廣東外貿總值的63.8%。同期，外商投資企業進出口1.84萬億元，增長2.5%，佔31%；國有企業2988億元，增長1.4%，佔5%。



*船舶、電動車、集裝箱出口增長較快*



另外，機電產品出口比重超六成，船舶、電動汽車、集裝箱等新增長點表現更好。前8個月，廣東機電產品出口增長10.4%，佔廣東出口總值64.8%。其中，傳統出口優勢商品手機、自動數據處理設備及其零部件、家用電器分別增長12.5%、15.5%、16.3%；船舶、電動汽車、集裝箱等新增長點保持較快增長，分別增長47.6%、68.2%和133.1%。同期，出口勞動密集型產品增長1.6%，佔14%；出口鋼材1092.7億元，增長2.4倍。(ry)