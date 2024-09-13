13/09/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升150點子，報7.1086

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1030，較上個交易日升184點子，止四連跌，創9月9日以來近一周新高，較市場預測偏強18點子，上個交易日報7.1214。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開150點子，報7.1086，上個交易日即期匯率收盤報7.1236。

隔夜歐洲央行如期宣布降息後，後續降息路徑市場分歧明顯，歐元反彈美元指數承壓，人民幣中間價間接獲得提振。目前市場焦點轉向下周美聯儲議息會議。

芝商所的FedWatch Tool顯示，利率期貨交易者認為美聯儲下周降息50個基點的機率為29%，高於周三的水平，而共識則基本維持在降息25個基點上。市場現認為2024年將降息108個基點，也略好於本周早些時候預計的約113個基點。(sl)