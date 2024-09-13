13/09/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升293點子報7.0943，刷一周新高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0943，較上個交易日4時30分收盤價升293點子，創9月6日以來一周新高，全日在7.0921至7.1135之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升218點子，報7.0961。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1030，較上個交易日升184點子，止四連跌，創9月9日以來近一周新高，較市場預測偏強18點子，上個交易日報7.1214。

交易員指出，市場對歐洲央行後續降息節奏分歧引發歐元反彈，另外日圓走強也被動施壓美元多頭人氣，人民幣間接獲益。

市場人士並表示，下周美聯儲大幅降息預期仍無法排除，歐元、日圓反彈也會對美元形成擾動，不過美國經濟軟著陸的預期也會限制美元調整空間，相比中國疲軟的經濟基本面，人民幣的反彈料相對其他非美貨幣更落後。(sl)