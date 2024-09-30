13/09/2024 18:15

【提振內房】北京公積金房貸降首付比兩月，低首付申貸額逾43億

《經濟通通訊社13日專訊》北京住房公積金管理中心今日介紹了公積金新政的成效。自公積金中心下調首付款比例兩個月來，以更低的首付款比例受理的貸款申請5139筆、43.69億元(人民幣．下同)，均佔兩個月來受理筆數、金額的近四成。

受理首套住房平均首付比例為34%，較新政前下降5%；受理二套住房平均首付比例為48%，較新政前下降6%。同時，截至2024年7月末，北京地方累計受理老舊小區貸款申請1817筆，金額14.17億元。

此前北京於6月26日宣布調整住房商貸最低首付比例和利率下限，首套房最低首付比例從30%調整至20%，5年期以上首套房貸利率下限調整為3.5%。對於申請住房公積金貸款購買首套商品住房，最低首付款比例調整為不低於20%。申請公積金貸款購買第二套商品住房的，如果所購房屋位於五環以內，最低首付比例調整為不低於35%；如果所購房屋位於五環以外，最低首付比例調整為不低於30%。(jq)