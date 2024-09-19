13/09/2024 08:55

【大國博弈】特區政府強烈譴責英國發表「香港半年報告」

《經濟通通訊社13日專訊》香港特區政府就英國發表「香港半年報告」中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對，並必須嚴厲直斥其非。

英國外交部周四(12日)發表第55份《香港半年報告》，上任兩個多月的外交大臣林德偉(David Lammy)形容香港金融、貨幣及財政系統大致維持獨立，但港府持續針對任何被視作「威脅國安」的行為，正損害香港國際聲譽，又指有意見憂慮港府試圖將其法律延伸域外。

特區政府發言人回應稱，英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短，肆意以政治凌駕法治，妄圖以政治卑劣技倆，干預香港依法施政，重申英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，特區政府再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的非法及不當行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。《香港國安法》和《維護國家安全條例》下的危害國家安全罪行的域外效力，完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和正當，並與世界其他國家和地區(包括美國、英國、澳洲、加拿大和歐盟成員國等在內的眾多國家)一致。(cl)