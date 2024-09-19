13/09/2024 09:24

【大國博弈】外交部駐港公署促英方停止發表所謂香港問題半年報告

《經濟通通訊社13日專訊》外交部駐港公署敦促英方徹底告別帝國心態，尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，停止插手干預香港事務和中國內政，停止發表所謂「香港問題半年報告」。

英國政府早前第55次發表「香港問題半年報告」，外交部駐港公署發言人表示，報告抹黑「一國兩制」，詆毀香港國安法和國安條例，粗暴干涉香港事務和中國內政，對此予以嚴厲譴責。

發言人強調，英方所謂「香港問題半年報告」習慣性對香港形勢「選擇性記述」和「有罪推定評估」，處處體現「雙標」，早已淪為英國常態化干預香港事務的政治工具。

發言人指出，實施香港國安法和國安條例完全符合國際法和各國通行慣例，充分借鑒了其他普通法國家相關實踐，充分尊重和保護人權。(kl)



