13/09/2024 18:11

【綠色債券】港府至今已發行近2200億港元等值綠債

《經濟通通訊社13日專訊》香港政府今日發布《綠色債券報告2024》，闡述政府發行綠色債券所得資金的分配情況，及獲融資項目的預期環境效益等資料。政府至今已發行合共接近2200億港元等值的政府綠色債券，為多個本地的綠色項目融資，同時亦為潛在發行人提供重要基準。

政府透過綠色債券募集的資金已全數分配或預留予綠色項目，包括提升新界東北污水收集系統、威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)、元朗防洪壩計劃及元朗市明渠改善工程(市區中心段)。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，《綠色債券報告2024》就獲政府可持續債券計劃融資的綠色項目提供全面資訊，向投資者展示其綠色債券投資對可持續發展作出的實際貢獻，例如為適應氣候變化減低水浸風險、為綠色建築加入環保設施，並提升市民大眾對綠色金融發展的關注。

許正宇稱，政府會繼續透過結合綠色金融和金融科技，以及為香港企業就可持續匯報提供透明和清晰的路徑等措施，鞏固香港作為區內以至國際綠色和可持續金融樞紐的地位，並驅動和支持企業進行綠色轉型。(cl)