13/09/2024 09:30

【外圍經濟】黃仁勳赴白宮討論AI發展，英偉達收市升近2%

《經濟通通訊社13日專訊》英偉達CEO黃仁勳和OpenAI行政總裁柯曼(Sam Altman)，周四(12日)在白宮會見拜登政府的高級官員及其他行業領袖，討論如何滿足人工智能項目龐大的基礎設施需求。英偉達收市升近2%，高見119.14美元。

黃仁勳在高盛科技會議上重申，Blackwell晶片已經在全面生產，並將在第四季度開始出貨。此外，黃仁勳知情人士透露，科技界與會者包括Anthropic行政總裁阿莫迪(Dario Amodei)、谷歌總裁波拉特(Ruth Porat)和微軟總裁史密斯(Brad Smith)。

白宮在會面後發布聲明，表示政府正在成立一個人工智能數據中心基礎設施工作組，以協調政府各部門政策，該工作組將由國家經濟委員會、國家安全委員會和白宮副幕僚長辦公室領導。(rc)