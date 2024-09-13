13/09/2024 11:33

【外圍經濟】美國財政年度臨近尾聲，預算赤字達1.9萬億美元

《經濟通通訊社13日專訊》美國財政年度還剩下1個月之際，美國聯邦預算赤字8月份飆升，利息成本上升繼續對整體收支平衡構成壓力。

美國財政部周四(12日)公布的數據顯示，截至8月份的11個月，赤字規模達到1.9萬億美元，按年擴大24%。8月份單月赤字3800億美元，而2023年8月經日曆差異調整後為盈餘。

分析指，美國債務餘額的利息負擔仍然對預算構成主要拖累。本財政年度前11個月的利息成本總計1.05萬億美元，比2023年上升30%。在此之前，年度利息成本從未超過1萬億美元。不過，財政部官員指出，從利息成本佔國內生產總值(GDP)的比例來看，20世紀90年代初的水平更高。

此外，聯儲局為抗通脹而採取的激進加息行動導致聯邦政府發債成本上升。截至8月底，美國有息政府債務餘額的加權平均利率為3.35厘，較去年同期上升43個基點，為2009年以來最高水平。(rc)