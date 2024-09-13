13/09/2024 11:33

【外圍經濟】美國家庭淨資產第二季度升至紀錄高位

《經濟通通訊社13日專訊》美國家庭財富第二季度創紀錄新高，房地產價值和美國人持有的股票穩步上升。

聯儲局周四(12日)公布的報告顯示，家庭淨資產增加2.76萬億美元，按季增長1.7%至163.8萬億美元。家庭持有的房地產價值增加約1.75萬億美元，家庭持有的股票價值增加約6620億美元。

不過，分析指，持續的通脹影響美國人對個人財務狀況的評估。從多項指標來看，薪酬增長已經降溫，儲蓄減少，導致許多人感到捉襟見肘。

與此同時，家庭流動性雖然仍顯著強勁，但較上一季度的紀錄高位回落。包括儲蓄和支票賬戶以及貨幣市場基金在內的家庭和非營利組織持有存款降至18.4萬億美元。(rc)