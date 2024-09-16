16/09/2024 17:26

《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社16日專訊》經濟數據重新引發對聯儲局降息幅度的討論，對降息50個基點的押注在上周五（13日）再度升溫。標普500指數上漲30.26點或0.5%，報5626.02點。道指上漲297.01點或0.7%，報41393.78點。納指上漲114.3點或0.7%，報17683.98點。港股方面，恆生指數收市報17422，升53點或0.3%，成交480億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩在歐洲投資銀行首席經濟學家會議上發表講話；同一時間，德國經濟部長哈貝克參加地區轉型會議。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月貿易收支，經季節調整料由175億歐元降至150億歐元。今晚8:30pm，美國公布9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負4.7收窄至負4.3。

在美國，今晚公布業績的公司有:盛大科技(SDA)等。(wa)