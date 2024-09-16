16/09/2024 07:50

《國金頭條》華爾街重燃降息半厘預期，標普創年內最佳單周表現

《經濟通通訊社16日專訊》經濟數據重新引發對聯儲局降息幅度的討論，對降息50個基點的押注，在上周五（13日）再度升溫。推動標普500指數創下今年以來最大周漲幅。

標普500指數上漲30.26點，或0.5%，報5626.02點，是連續第五個交易日上漲，周線漲4%。道指上漲297.01點，或0.7%，報41393.78點。納指上漲114.3點，或0.7%，報17683.98點，周線漲5.9%，亦是今年表現最好一周。



*羅素2000指數上漲2.5%*



在通脹下降、就業數據疲軟之際，摩根大通經濟學家重申對聯儲局下周政策會議上降息50個基點的預期。市場對此押注升至40%，投資者紛紛轉向預計將從降息中獲益最大的公司，對經濟敏感的股票跑贏此前引領牛市的超大盤科技股，衡量小型股的羅素2000指數上漲2.5%。

華爾街分析指，市場對聯儲會下周降息50個基點的押注發生變化，小型股在短期提供更好的風險回報，但如果標普500指數再創新高，科技巨頭肯定有份發揮作用。





*美元兌日圓下看140關鍵位*



降息預期上升，美元受壓，美匯指數於紐約尾盤跌0.08%，至101.08點。美元兌日圓一度下跌1.1%，至140.29，創出年內新低，目前關注140的關鍵水平。歐元兌美元一度上漲0.3%至1.1102，觸及一周高點。美元兌瑞典克朗跌0.7%，至10.22。美元兌挪威克朗跌0.5%，至10.664。



*金價再創歷史新高*



金價再創歷史新高，現貨金漲0.9%，報每盎司2582.05美元。紐約期金漲1.2%，至2610.7美元。隨著墨西哥灣風暴結束，生產商開始恢復生產，原油下跌，不過仍實現了一個月來首次單周上漲，漲幅1.4%。

紐約期油跌0.5%，結算價報每桶68.65美元，本季以來下跌約15%。布蘭特期油結算價下跌0.5%，報每桶71.61美元。(jf)