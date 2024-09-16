16/09/2024 09:59

【美國大選】槍手配備狙擊裝備，距離特朗普約270至450米

《經濟通通訊社16日專訊》美國特勤局特工周日（15日）在佛羅里達州西棕櫚灘的高球場附近，對一名試圖刺殺共和黨總統候選人的持槍男子開火。特朗普安然無恙，執法部門確認嫌疑人為58歲的勞思(Ryan Routh)，據悉他有8次被捕記錄，都是輕微違法行為。

棕櫚灘縣警長布拉德肖表示，事發時特朗普距離槍擊現場約270至450米，並強調，由於勞思的步槍配備了瞄準鏡，距離不算遠。他說：「在這名男子藏身的灌木叢中發現了一把帶有瞄準鏡的AK-47式步槍、兩個背包和一台GoPro相機。」

據報道，特朗普事後已安全返回其別墅海湖莊園。支持特朗普的共和黨眾院女議員格林發表聲明，直指「有人試圖暗殺特朗普」。

白宮表示，總統拜登和副總統賀錦麗已聽取事件的匯報，對特朗普脫險感到鬆一口氣。賀錦麗強調，美國不容暴力行為。(jf)