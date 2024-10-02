16/09/2024 10:34

【國際要聞】普京特使紹伊古閃電訪平壤，金正恩現身核武研究所

《經濟通通訊社16日專訊》朝鮮官方通訊社《朝中社》報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩上周五（13日），在平壤接見到訪的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古，就繼續深化朝俄戰略對話等問題達成一致立場。

《朝中社》同日報道，金正恩前往核武器研究所和武器級核物質生產設施，現場指導指示集中一切力量，生產戰術核武器所需的核物質，「創造新的飛躍成果」。



*朝俄進一步擴大戰略合作*



紹伊古以俄總統普京特使的身份，「閃電」訪問韓國一天，就繼續深化朝俄戰略對話、加強合作以捍衛彼此安全利益、地區和國際局勢等問題，與金正恩廣泛交換意見。金正恩評價稱，得益於今年6月的朝俄領導人會談成果，兩國關係在政治、經濟、文化等諸多方面得以活躍發展，今後將進一步擴大與俄方的全面戰略協調合作。

金正恩當晚在機場為紹伊古送行。朝媒公開了金正恩親自駕駛賓士汽車送載紹伊古，及二人在機場跑道擁抱的照片。



*金正恩視察鈾濃縮設施*



《朝中社》還首度公開金正恩視察鈾濃縮設施的消息和圖片。《韓聯社》引述韓美情報部門研判，朝鮮平安北道寧邊核設施和平壤附近的降仙園區，建有鈾濃縮設施。分析認為，朝鮮在美國大選僅剩50多天之際全面公開鈾濃縮設施，或意在彰顯其核能力，提高其今後在對美談判中的地位。(jf)