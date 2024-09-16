16/09/2024 11:40

【美國大選】特勤局保鑣聞槍響即飛撲，特朗普大嘆未能打完高球

《經濟通通訊社16日專訊》美國兩個月內第二次遭遇針對共和黨總統候選人特朗普的刺殺企圖。後者在上次被槍擊後，曾高呼「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」。而在周日（15日）事後發，他表示很遺憾無法打完高球。

事發時特朗普與球友威特科夫(Steve Witkoff)，正打到第5個洞，突然聽到附近接連傳出數聲槍響，特勤局保鑣立即撲向特朗普，提供掩護和保護，並迅速調來一輛防彈車接特朗普離開。

事後證實，槍聲是由附近特勤局保鑣發出，當時他們發現槍手勞思向特朗普的位置靠近，於是鳴槍制止。特朗普脫險後打趣稱：「很遺憾自己無法打完這個洞。」

7月13日，在共和黨全國代表大會舉行的前夕，一名槍手在賓夕法尼亞州的一次戶外集會上擊中了特朗普的耳朵。該名槍手隨後被擊斃，特勤局在該次事件中被批評保安鬆懈。(jf)