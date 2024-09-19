16/09/2024 15:06

【大國博弈】日媒：美日印澳將聯手監控印太地區船舶動向

《經濟通通訊社16日專訊》日本《共同社》獨家報道，美日印澳四國周六（21日）將在美國舉行「四邊機制」(Quad)首腦會議，並將宣布聯合監控印度太平洋地區船舶動向，包括「違法漁船」的活動。

報道指，此舉意在遏制「中國漁船的違法作業」，日本海上保安廳等海警將參加。此外，會議的聯合聲明中還將寫進就完善印太地區通信網、支援農業、癌症對策等，以應對中國在太平洋島國的投資。



*加拿大或向日本採購潛艇*



另一方面，加拿大國防部長布萊爾上周五（13日）訪問東京時，接受《共同社》採訪表示，加拿大將加強在印太地區的軍事存在，包括派遣軍艦，因為該地區無論在經濟還是地緣政治層面，重要程度都與日俱增。

加拿大7月表示採購最多12艘常規動力潛艇，布萊爾指「日本的潛艇受到好評」，不排除從日本採購。(jf)