16/09/2024 09:38

【數據解讀】8月全國房價跌幅擴大，待售庫存處於歷史高位

《經濟通通訊社16日專訊》全國房價跌幅在7月出現企穩跡象後再次下跌。國家統計局最新發布的數據顯示，8月全國70個大中城市新房和二手住宅價格整體跌幅擴大，其中二手住宅價格同比下跌近一成。

房價下跌的城市數量也有所增加，接近全面下跌。根據國家統計局的數據，8月新建商品住宅價格下跌的城市數量由66個增加至67個；二手住宅價格下跌的城市數量為69個，僅吉林市微漲0.1%。

商品房銷售規模也持續下跌，當前月銷售規模處於歷史低位。國家統計局的數據顯示，1至8月，新建商品房銷售面積為6.06億平方米，同比下降18%，其中住宅銷售面積下降20.4%；新建商品房銷售額為5.97萬億元，下降23.6%，其中住宅銷售額下降25%。8月單月，全國商品房銷售面積為6453萬平方米，同比下降12.6%。

此外，房地產開發投資數據已連續多個月呈現相同走勢，即包括房屋新開工、施工面積、房地產開發投資額等多項指標同比下降，僅商品房待售面積一項指標增長，顯示樓市庫存壓力持續增加。當前的商品房待售庫存處於歷史最高區間，8月數據為7.38億平方米。而過去十年，全國商品房待售面積年均值為5.98億平方米。



*房地產相關政策將維持寬鬆態勢*



中指研究院研究副總監徐躍進稱，樓市正在進入「金九銀十」傳統銷售旺季，核心城市新房市場活躍度或將小幅回升，但前期土地大幅縮量制約了房企供貨能力，進而拖累銷售恢復，疊加居民收入預期等長期因素尚未有明顯改善，新房市場整體仍承壓；重點城市的二手房市場在以價換量之下有望保持成交活躍度。

他認為，房地產相關政策預計將繼續維持寬鬆態勢，在需求端放寬限制性政策仍是優化的重要方向，各地降低房貸利率、降低交易稅費等政策仍有進一步調整空間。

國家統計局新聞發言人劉愛華上周六（14日）在國新辦新聞發布會上表示，當前房地產市場繼續處於調整中。未來，隨著中國城鎮化進程在持續推進，房地產發展新模式在加快構建，房地產市場仍然具有較大潛力和空間。(lc)