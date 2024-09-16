16/09/2024 15:00
【高息定存】花旗3個月最高3.5厘，創興6個月跌至2.95厘
《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局本周議息，市場預期將會減息0.25厘，本地銀行繼續下調定存利率。當中，花旗銀行下調全線3個月定存息，如存款5萬元起，3個月最高有3.5厘，但僅適用於私人客戶業務之新客戶，並需開立投資戶口並持有或轉入投資產品；門檻較低的Citigold之新客戶，開立投資戶口但沒有投資產品，3個月則只有3.3厘。
星展銀行亦調低定存息0.1厘。客戶透過分行以20萬元起舊資金辦理，3個月3.05厘，6個月3.1厘。如以新資金辦理，則分別有3.1厘及3.15厘。
創興銀行6個月定存息跌穿3厘水平，客戶透過網上銀行以新舊資金50萬元起辦理，6個月息跌至2.95厘；3個月則仍有3.7厘。(hp)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
星展銀行亦調低定存息0.1厘。客戶透過分行以20萬元起舊資金辦理，3個月3.05厘，6個月3.1厘。如以新資金辦理，則分別有3.1厘及3.15厘。
創興銀行6個月定存息跌穿3厘水平，客戶透過網上銀行以新舊資金50萬元起辦理，6個月息跌至2.95厘；3個月則仍有3.7厘。(hp)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php