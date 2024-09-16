16/09/2024 13:25

景順料香港地產商債務違約率上升，美聯儲年內減息三次

《經濟通通訊社16日專訊》景順固定收益亞太區主管黃嘉誠在記者會上提到，擁有內地土儲的香港地產商，大多數負上較沉重的債務，而且現時市場未夠強勁去支持所有地產商。因此，單計地產板塊，他料直至2026年，除非有任何市場刺激措施，否則香港地產商債務違約率可見上升的機會。

他指出，香港地產商需小心管理資產負債表，一旦銀行收緊信貸，現金未能回籠，則要變賣資產，或令公司進入重組、整合階段。

不過，黃嘉誠稱，亞洲地區美元債供應現時回復至健康水平；直至2026年亞洲高收益債券大規模到期高峰，相信除房地產債以外，其他違約率相對較低。他亦尤其看好印度市場，當地提高吸引的10年期政府債券收益率達6.93%，但外資佔比僅2.5%，增長空間龐大，而且繼續有資金湧入當地市場，可見股市表現十分強勁。



*美聯儲至明年9月料共減息1%，經濟軟著陸*



另一方面，景順預期，今年美聯儲減息3次，明年續減息直至自然利率降至3%至3.25%。今年年內核心通脹率介乎2.5%至3%；明年則低於2.5%。

黃嘉誠指出，現時預計有較高機率美國經濟軟著陸，縱然當地失業率正在上升，但仍不乏利好消息，包括實質收入上升；工商貸款借貸拖欠水平低企等，反映美國經濟仍然強勁。不過，他提到，影響速度預測將包括政治影響，或者油價等商品價格上升，再次推升通脹。除非供應鏈突受到干擾，經濟才會硬著陸。(rh)

