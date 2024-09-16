16/09/2024 19:19

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布零售銷售等數據，料為周二（17日）市場焦點。



*澳洲央行助理總裁發表講話*



周二中國內地、台灣及南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議(至18日)。周二本港時間7:20am，澳洲央行助理總裁瓊斯發表講話。3:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲央行組織的監管文化會議致開幕詞，歐洲央行執委埃爾德森參加小組討論；同一時間，德國經濟部長哈貝克和財政部長林德納在初創企業峰會發表講話。晚上8:30pm，英倫銀行支付執行董事Victoria Cleland出席由英國金融協會主辦的監管責任網絡最終報告發布會。10:00pm，達拉斯聯儲總裁洛根以預錄方式為該行主辦的第11屆地區銀行業會議致歡迎辭。

數據方面，周二8:30pm（本港時間．下同），美國公布8月零售銷售，月率料由1%逆轉至下滑0.2%。9:15pm，美國公布8月產能利用率，料由77.8%升上77.9%；8月工業生產月率料由下滑0.6%改善至升0.2%。10:00pm，美國公布9月NAHB房屋市場指數，料由39升至40。

另外，英倫銀行周四（19日）宣布利率決議並公布會議記錄。日本央行周四起一連兩日召開貨幣政策會議。(wa)